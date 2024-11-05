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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري يلو السعودي.. نيوم يسقط أمام الجبلين في غياب أحمد حجازي

أحمد حجازي مع نيوم
أحمد حجازي مع نيوم السعودي
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سقط فريق نيوم، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، أمام مضيفه الجبلين بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).

شهدت المباراة غياب حجازي مجددًا عن صفوف نيوم، وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها منذ مباراة الحزم في الجولة السادسة من دوري يلو، ليغيب للمرة الثالثة على التوالي.

حجازي يغيب عن خسارة نيوم من الجبلين

وأشهر حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه محمد الدوسري لاعب نيوم في الدقيقة 38، ليكمل رفاق أحمد حجازي المباراة بنقص عددي.

وأحرز كاكا مينديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63، بعدما استغل خطأ حارس نيوم، ليسدد لاعب الجبلين الكرة أعلى الحارس والمدافع، ليتذوق زملاء حجازي الخسارة الأولى لهم هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وكان أحمد حجازي انضم إلى صفوف نيوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من اتحاد جدة، ووقع عقدًا لمدة عامين.

بهذه الخسارة، توقف رصيد نيوم عند 22 نقطة في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو)، في حين ارتفع رصيد الجبلين إلى 10 نقاط ليحتل المركز العاشر.

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