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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر للكرة النسائية يخوض وديتين أمام الأردن

الدكتورة دينا الرفاعي
الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة
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يخوض منتخب مصر لكرة القدم للشابات تحت 17 عامًا مباراتتين وديتين أمام المنتخب الأردني بالقاهرة يومي 6 و9 نوفمبر الجاري، استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم للسيدات 2026.

وتأتي المواجهتان الوديتان بين مصر والأردن ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الاتحادين المصري لكرة القدم، ممثلًا في دينا الرفاعي عضو الاتحاد والمشرف العام على ملف الكرة النسائية، والاتحاد الأردني مطلع إبريل من عام 2022.

ويخوض المنتخب الوطني للناشئات وديتين ضمن سلسلة وديات منتخبات سيدات مصر، مع منتخبات الأردن بمختلف فئاتها العمرية بعد خوض المنتخب الوطني المصري الأول، البطولة الدولية بعمان خلال شهر إبريل من عام 2022، وملاقاة المنتخب ذاته نظيره الأردني مرتين وديًا خلال شهر أكتوبر من عام 2023 بالقاهرة.

ووقّعت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على الكرة النسائية، في إبريل من العام 2022 اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الأردني لكرة القدم لتبادل الخبرات وتطوير نشاط كرة القدم النسائية، بحضور سمر نصار الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم، وستيفاني النبر عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني ورئيس لجنة الكرة النسائية، ومجموعة من قيادات الاتحاد الأردني.

وتتضمن الاتفاقية التي وقعتها الدكتورة دينا الرفاعي مع الجانب الأردني، تبادل الخبرات والدورات لتطوير المدربين والإداريين، وكذلك تبادل المعسكرات والمباريات الودية بين الاتحادين المصري والأردني في نطاق كرة القدم النسائية، والذي تحقق جزء كبير منه على مدار عامين.

ويعد البروتوكول الذي تم توقيعه بين الاتحاد المصري والأردني للتعاون في ملف الكرة النسائية، هو الأول من نوعه الذي يتم توقيعه في هذا الملف، والذي تتولى مسئولية الإشراف عليه الدكتورة دينا الرفاعي عضو المجلس، والمشرف العام على ملف كرة القدم النسائية المصرية.

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منتخب مصر لكرة القدم للشابات دينا الرفاعي عضو الاتحاد والمشرف العام على ملف الكرة النسائية ملف الكرة النسائية