رونالدو على رأس تشكيل النصر السعودي أمام العين الإماراتي

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة العين الإماراتي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

يستضيف فريق النصر بقيادة نجمه رونالدو، اليوم الثلاثاء، نظيره العين على ملعب الأول بارك، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد رونالدو على رأس تشكيل النصر أمام العين، حيث يقود الهجوم رفقة السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفًا وحيدًا في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، خلال مشاركته مع النصر في مباراتين من أصل 3.

ويحتل فريق النصر المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل العين الإماراتي الترتيب بنقطة وحيدة.

تشكيل النصر لمواجهة العين في دوري أبطال آسيا للنخبة

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - إيمريك لابورت - نواف بوشل

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو - أنجيلو جابرييل

وفي الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.