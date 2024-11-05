الانتخابات الأمريكية 2024.. توقعات بإنجاز معظم فرز الأصوات في فيلادلفيا بحلول الأربعاء

أعلن مفوض مدينة فيلادلفيا، سيث بلوستاين، اليوم الثلاثاء، عن توقعاته بأن تكون عملية فرز الأصوات في الانتخابات الحالية أسرع بشكل ملحوظ مما كانت عليه خلال انتخابات عام 2020.

وقال بلوستاين، في تصريح لشبكة CNN، إن موظفي الفرز بدؤوا فور فتح مراكز الاقتراع عند السابعة صباحًا بفرز الأصوات التي وصلت عبر البريد، مما يجعلهم قادرين على تسريع العملية هذه المرة مقارنة بالدورة السابقة.

وذكر بلوستاين أن تزايد عودة الناخبين إلى التصويت المباشر في المراكز الانتخابية قلّل من عدد البطاقات البريدية المطلوب فرزها هذا العام، ما يسهّل الإسراع بعملية عدّ الأصوات.

كما أفاد بأن المدينة قد حصلت على معدات إضافية تساعد في تسهيل فتح مظاريف التصويت البريدي، إضافة إلى زيادة عدد العاملين في هذه الدورة الانتخابية مقارنة بالماضي، مما يُتوقع أن يُسرّع وتيرة العملية الانتخابية.

ورغم تفاؤله بإمكانية استكمال الفرز بسرعة، أوضح بلوستاين أن سرعة إعلان النتائج تعتمد إلى حد ما على نسبة الفارق بين المرشحين، مشيرًا إلى أن تقدير موعد إعلان النتائج بشكل نهائي ليس سهلًا.

ومع ذلك، توقع أن يتم الانتهاء من القسم الأكبر من فرز بطاقات التصويت البريدي في فترة أقصر مما كان في عام 2020، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تأخير حتى السبت، بل يأمل أن تُستكمل العملية بسلاسة بحلول منتصف يوم الأربعاء.

وفيما يتعلق بالنزاهة والأمان، أكد بلوستاين ثقته بأن الانتخابات ستُدار بشفافية وعدالة في فيلادلفيا وجميع أنحاء الولاية، موضحًا أن لديه ثقة كبيرة في منظومة الانتخابات وفي إجراءاتها لضمان انتخابات آمنة ونزيهة.