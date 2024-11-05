توزيع 2 طن من صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ان المحافظة تسلمت ما يقرب من 81 طنا من صكوك إطعام الطعام من قبل وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية .

جاء ذلك خلال استلام محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من لحوم صكوك "إطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة والمقدمة تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف وسيتم توزيعها تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

شهد تسلم صكوك الطعام الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتورة ماجدة جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية والدكتور إيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية.



وأكد "مرزوق" أنه سيتم إيصال لحوم صكوك إطعام الطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم مؤكداً أن هناك متابعة مستمرة لضمان وصولها إليهم .



وثمن " محافظ الدقهلية " جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم صكوك إطعام الطعام وسلة المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية .

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