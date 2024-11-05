محافظ جنوب سيناء: لقاءات دورية بشيوخ وعواقل المحافظة لمناقشة سبل التنمية المستدامة

أكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء استكمال لقاءاته الدورية مع مشايخ وعواقل المحافظة لتعزيز التواصل وتبادل الآراء والاستماع للمطالب والمقترحات حول خطط التنمية الشاملة.

يأتي هذا اللقاءات في إطار إستراتيجية الاتصال المستدام بالمواطنين واستكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي شملت مشايخ وعواقل مدن طابا، نويبع، وسانت كاترين التي تمت في أواخر أكتوبر الماضي.

وأوضح دكتور خالد مبارك انه سيتم عقد لقاء مع مشايخ وعواقل مدينتي شرم الشيخ ودهب في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري، يليه لقاء آخر مع مشايخ وعواقل مدن الطور، أبورديس، أبو زنيمة، ورأس سدر في شهر ديسمبر المقبل.

وتهدف هذه اللقاءات إلى مناقشة خطة التنمية المستدامة التي أقرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعتمد على تقسيم المحافظة إلى خمسة قطاعات رئيسية وفقاً لمقوماتها الاقتصادية والجغرافية، والتى تشمل قطاع رأس سدر كبوابة تنموية للمحافظة مع مشاريع اقتصادية متنوعة ، منطقة أبوزنيمة وأبورديس مع التركيز على الصناعات المعدنية والمحجرية والبترولية، سانت كاترين والطور بقدراتهما الدينية والتاريخية، خاصة منطقة جبل التجلي، شرم الشيخ ودهب كمركز عالمي للسياحة بأنواعها ، طابا ونويبع كمنطقة لوجستية تسعى لتلبية احتياجات دول الجوار في التصدير والنقل.

كما اكد المحافظ على دور المشايخ والعواقل و كافة أجهزة الدولة في دفع عجلة التنمية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الاستثمار في المشاريع السياحية والتنموية، وتوفير فرص عمل للشباب، بالتكامل مع توجهات الدولة لدعم المشاريع الكبرى وتطوير التعاون مع القطاع الخاص.