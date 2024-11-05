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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إقبال متزايد على الجناح المصري ببورصة لندن السياحية

الجناح المصري ببورصة
الجناح المصري ببورصة لندن
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افتتح اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM التي انطلقت فعالياتها اليوم وتستمر حتى 7 نوفمبر الجاري، وشهد الجناح إقبالا متزايدا بنهاية يومه الأول.

ومن جانبه، قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن الجناح المصري ضم 82 عارضا مصريا من شركات السياحة والسفر، والفنادق، وشركات الطيران، مشيرا إلى أن هيئة تنشيط السياحة زادت العام الحالي من مساحة الجناح المصري بالمعرض الإنجليزي مقارنة بالعام الماضي.

وأكد أن الإقبال على بورصة لندن السياحية هذا العام يزيد على الأعوام الماضية، وهناك تواجد متميز من المشاركين بالبورصة على الجناح المصري وطلب متزايد على المدن السياحية المصرية خاصة مرسى علم وجنوب سيناء والعلمين الجديدة.

وأوضح عبد اللطيف أن المشاركين يتساءلون عن موعد افتتاح مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين وافتتاح وتشغيل مطار سانت كاترين، وهناك إشادة بافتتاح العديد من المطارات الدولية بمصر.

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