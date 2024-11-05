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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سفيان رحيمي يقود تشكيل العين الإماراتي أمام النصر السعودي

سفيان رحيمي نجم العين
سفيان رحيمي نجم العين الإماراتي
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أعلن الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة النصر السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

يحل فريق العين، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره النصر بملعب الأول بارك، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود المغربي سفيان رحيمي تشكيل العين أمام النصر، حيث يتواجد على رأس هجوم فريقه رفقة التوجولي لابا كودجو.

وخسر العين الإماراتي من الأهلي بثلاثية نظيفة، في ربع نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويتذيل العين جدول ترتيب مجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بنقطة وحيدة، بينما يأتي النصر السعودي في المركز الرابع وفي رصيده 7 نقاط.

تشكيل العين لمواجهة النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: بندر الأحبابي، فابيو كاردوسو، كوامي أوتونى، خالد الهاشمي، سالوموني

خط الوسط: بارك يونج-وو، بالاسيوس، كاكو

ووفي الهجوم: سفيان رحيمي، لابا كودجو.

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