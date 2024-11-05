بالفيديو.. محمد صبحي يشارك جمهوره مفاجآت احتفال 30 سنة على تأسيس مدينة سنبل

أعرب الفنان محمد صبحي عن سعادته، بنجاح العرض المسرحي الجديد "فارس يكشف المستور"، وذلك رغم بدأ عرضه منذ أسابيع قليلة.

وأكد الفنان محمد صبحي في فيديو نشره علي صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، أنه تفاجئ بنجاح العرض المسرحي منذ الأسبوع الأول له، تحت شعار كامل العدد.

https://www.instagram.com/reel/DB_rjUHsRvs/?igsh=MXJ1dm42eXNkZzdjYQ==

وتابع الفنان محمد صبحي "أنا فخور جداً إن الجمهور بيجي من آخر الدنيا لمدينة سنبل عشان يحضر العرض، وإن المسرحية محققه نجاح كبير مع الجمهور".

وأعلن الفنان محمد صبحي عن مفاجآت بمناسبة احتفال مدينة سنبل للثقافة والفنون بمرور ٣٠ عام علي تأسيسها، وأكد علي تخفيضات كبيرة في تذاكر العرض المسرحي فارس يكشف المستور، وذلك في الحفلين القادمين.

العرض المسرحي فارس يكشف المستور، يعتبر أحدث العروض المسرحية للفنان محمد صبحي، وشارك من قبله بعرض "عيلة اتعمل لها بلوك"، وحقق نجاحاً كبيراً مع الجمهور.