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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الانتخابات الأمريكية 2024.. إقبال كثيف من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بميشيجان

ترامب وهاريس
ترامب وهاريس
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قال ياسر نورالدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في ميشيجان الأمريكية، إنه يقف أمام إحدى اللجان الانتخابية، وهي مدرسة ابتدائية، تقع في مدينة ديربورن، وقد فتحت أبوابها كباقي اللجان في تمام الساعة السابعة بتوقيت الساحل الشرقي، والإقبال عليها كما هو واضح يعتبر جيدا إلى حد ما، مقارنة بالمدرسة الأخرى التي كان موجودا فيها ببداية اليوم.

وأضاف "نورالدين"، خلال رسالة على الهواء، أن اللافت أن هناك تصويتا من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب، فالوعي العربي كبير للغاية، لافتا إلى أنه استطاع الحصول على ورقة الاقتراع الذي يختار فيها الناخب للمرشح الرئاسي، هذه البطاقة بها نسخة مدون بها باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية.

وأشار إلى أن ولاية ميشيجان تتكون من 15 صوتا في المجمع الانتخابي، وكانت قد رجحت كفة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في 2016، ومنذ عام 1992 وهذه الولاية ديمقراطية، ولم يجعلها متأرجحة إلا "ترامب" في 2016.

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