بمشاركة تريزيجيه.. الريان القطري يحقق أول انتصار في دوري أبطال آسيا

نجح فريق الريان القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، في تحقيق انتصاره الأول في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد فوزه الثمين على نظيره باختاكور الأوزبكي بهدف للا شيء.

حل الريان بقيادة نجمه تريزيجيه، مساء اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره باختاكور، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بمجموعة الغرب لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

شارك تريزيجيه أساسيًا مع الريان، ولعب حتى الدقيقة 90+3، وحاول إضافة الهدف الثاني للفريق القطري في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة علت العارضة في الدقيقة 55.

وسجل هدف المباراة الوحيد، حازم شحاتة في الدقيقة 51 من عمر المباراة، ليعطي فريقه الثلاث نقاط الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة.

يأتي هذا الفوز ليعيد الثقة إلى صفوف الريان بعد سلسلة من الهزائم المتتالية في الجولات الثلاث الأولى، حيث خسر الريان أمام كل من الهلال والنصر والأهلي السعوديين.

أرقام تريزيجيه مع الريان

وشارك محمود حسن تريزيجيه في 10 مباريات بقميص الريان حتى الآن في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وبهذا الفوز رفع الريان رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما تجمد رصيد باختاكور عند نقطتين في المركز العاشر.