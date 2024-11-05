عاطف نعيم يتألق في بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية

تلقى الرامي المصري عاطف نعيم، لاعب نادي الشمس ومنتخب مصر للرماية، إشادة واسعة بعد إنجازه الكبير في بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، التي استضافتها مصر، بالميادين الأولمبية لنادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وحصل عاطف نعيم على المركز الثاني والميدالية الفضية ببطولة العالم في فئة الرجال، بعد منافسة شرسة مع أبطال العالم، حيث استضافت البطولة أفضل الرماة حول العالم.

يذكر أن البطولة شهدت استضافة 300 رامٍ ورامية من 19 دولة، وهي: "البرتغال، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، إيطاليا، المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، اليابان، جمهورية التشيك، إسبانيا، سوريا، ليبيا، ارمنيا، الإمارات، الكويت، السعودية، لبنان، مصر الدولة المستضيفة.

وعلى هامش البطولة، أقيمت أيضا منافسات شرسة على كأس أفريقيا العاشرة، وبطولة الجائزة الكبري، خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2024، والتي حقق خلالها الرماة المصريون حصيلة ضخمة من الميداليات والمراكز المتقدمة.

وشهدت البطولة حضور رئيس الاتحاد الدولي لرماية الـ FITASC ، جون فرانسوا، رئيس الاتحاد الدولي للرماية على الأطباق المروحية FITASC، بيرو دوناتو السكرتير العام ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية اللواء حازم حسني رئيس الإتحادين الأفريقي والمصري للرماية، ورؤساء وفود الدول المشاركة، ورؤساء الاتحادات وبعض الشخصيات العامة.