الانتخابات الأمريكية 2024.. هاريس تعد سكان فلوريدا بترخيص المارجوانا لكسب أصواتهم

قال مهران عيسى، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من ولاية فلوريدا، إن 21% من الناخبين في فلوريدا من اللاتين، لكن هؤلاء الناخبين ليسوا متفقين على رأي سياسي أو توجه واحد، لافتًا إلى أن لكل طبقة منهم توجهات ومعتقدات مختلفة، حتى هذا العرق مختلف فيما بينه على توجهاته، لكن هذه الفئة في الفترة الانتخابية السابقة كانوا يصوتون للحزب الديمقراطي بشكل عام.

وأضاف عيسى، خلال رسالة على الهواء، أن اللاتينيين كانوا يصوتون للجمهوريين كمحاولة لمعاقبة الديمقراطيين على انفتاحهم على نظام كوبا، حيث إن معظمهم من المهاجرين من كوبا وعلى خلاف مع النظام الكوبي، ويقولون إنهم فروا من النظام هناك، لكن انفتاح الديمقراطيين على هذا النظام جعلهم يصوتون بشكل عسكي للجمهوريين.

وأشار مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من فلوريدا، إلى أن هذه الولاية لها مطلبان أساسيان، ويسعى الكثير من الأشخاص في هذه الولاية للحصول على ترخيص المارجوانا الترفيهية، وهذا ما وعدت به هاريس في حملتها الانتخابية بهدف كسب أصواتهم، ولكن الجمهوريين ليسوا منفتحين على هذا الأمر بشكل كبير.