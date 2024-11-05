تدشين غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب لمتابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

دشنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، الموافق 5 نوفمبر، غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، وذلك بممثلين من لجنتي العلاقات الخارجية و إدارة الحملات الانتخابية، وأعضاء من التنسيقية.

عقدت الغرفة باستخدام أحدث التقنيات والربط الإلكتروني بالتزامن اللحظي مع مؤشرات الأخبار فى الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأت الغرفة قبل فتح باب التصويت لرصد آخر استطلاعات الرأي و المؤشرات الأولية لكل ولاية، وكل التصريحات والأخبار المتعلقة بالانتخابات و المرشحين و فرق حملاتهم الانتخابية باستخدام الذكاء الاصطناعي ورصد وتحليل سير العملية الانتخابية الرئاسية الأمريكية.

و يستمر عمل الغرفة حتي غلق باب التصويت.

