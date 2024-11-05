حبس عاطلين بتهمة سرقة عدادات المياه بالزاوية الحمراء

قررت نيابة الزاوية الحمراء حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لسرقتهما المساكن وعدادات المياه بأسلوبى كسر الباب والفك بالزاوية الحمراء.

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى القبض على عاطلين لسرقتهما المساكن وعدادات المياه بأسلوبى كسر الباب والفك بالزاوية الحمراء.

تعود الواقعة عندما تمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) تخصص فى سرقة المساكن وعدادات المياه بأسلوبى "كسر الباب، الفك"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية عاطل “له معلومات جنائية”.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.