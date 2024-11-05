للمرة الثانية على التوالي.. مرموش يتوج بجائزة لاعب الشهر في آينتراخت فرانكفورت

حقق النجم المصري عمر مرموش إنجازًا جديدًا في مسيرته الكروية، وذلك بفوزه بجائزة أفضل لاعب في نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لشهر أكتوبر الماضي.

وأعلن آينتراخت فرانكفورت عبر صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عن فوز مرموش بالجائزة، معربًا عن فخره بأداء اللاعب المميز.

ويعد هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يحصد فيه مرموش هذه الجائزة، بعدما توج بجائزة لاعب الشهر في سبتمبر 2024.

أرقام مرموش القياسية

وخلال شهر أكتوبر، شارك مرموش في 3 مباريات، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف واحد، ليؤكد بذلك أنه أصبح أحد الركائز الأساسية في تشكيل آينتراخت فرانكفورت.

وبشكل عام، شارك مرموش في 14 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 9 أهداف أخرى.

ويحتل عمر مرموش المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق هدف وحيد عن الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

وأصبح مرموش أول لاعب في تاريخ نادي آينتراخت فرانكفورت يسجل 10 أهداف في أول 9 مباريات في الدوري الألماني، بحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات.

وبعد وصول عمر مرموش إلى هدفه العاشر، حطم الرقم القياسي المسجل باسم أنتوني يبواه لاعب فرانكفورت السابق بـ9 أهداف في أول 9 مباريات بموسم 1993-1994.