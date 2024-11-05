الانتخابات الأمريكية 2024.. تهديدات بوجود قنابل تعطل التصويت مؤقتًا في موقعين انتخابيين بجورجيا

تعطلت عملية التصويت بشكل مؤقت في موقعين انتخابيين بولاية جورجيا صباح الثلاثاء، بسبب تهديدات غير موثوقة، وفقًا لمسؤولين محليين أعلنوا أنهم سيطلبون من المحكمة تمديد ساعات التصويت.

وصرحت نادين ويليامز، مديرة التسجيل والانتخابات في مقاطعة فولتون، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم الإبلاغ عن خمسة تهديدات كاذبة بوجود قنابل، مما أدى إلى إخلاء مؤقت لموقعين في المقاطعة لمدة 30 دقيقة.

وقالت ويليامز: "لحسن الحظ، عادت هذه المواقع للعمل مرة أخرى وجميع مراكز الاقتراع آمنة مع وجود أمني مكثف".

وأشارت ويليامز إلى أن المسؤولين سيطلبون من المحكمة إبقاء مركزي الاقتراع في مدرسة C.H. Gullatt الابتدائية ومركز Etris Community Center مفتوحين لفترة أطول مساء اليوم. تقع هذه المواقع في مدينة يونيون، جنوب غرب أتلانتا.

وكانت شرطة مدارس مقاطعة فولتون قد تلقت معلومات صباح الثلاثاء تشير إلى احتمالية تلقي بعض المدارس تهديدات بوجود قنابل حوالي الساعة 8:15 صباحًا، وفقًا لتصريح من توري كوبر، المتحدثة باسم شرطة جنوب فولتون.

وأكد البيان أن الطلاب لم يكونوا في المدارس بسبب الانتخابات، ولم تتلق أي مدرسة ابتدائية تهديدات، لكن السلطات أجرت عمليات تفتيش احترازية في عدة مواقع.

من جانبها، أشادت مارجريت هوانغ، الرئيسة التنفيذية لمركز القانون الجنوبي للفقر، بالاستجابة السريعة لمقاطعة فولتون للتهديدات وبجهودها لتمديد ساعات التصويت.