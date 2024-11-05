الانتخابات الأمريكية 2024.. إقبال تاريخي على مراكز الاقتراع بولاية بنسلفانيا

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بنسلفانيا، إن عملية التصويت بدأت في بنسلفانيا منذ السابعة صباحا، وساعات الاقتراع تجاوزت 3 ساعات، وربما لا يبدو المشهد من خلفه زخما للغاية أو مليئا بالمصوتين، لكن في الدقائق الأولى من التصويت، في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، كان هناك طابور طويل للغاية أمام هذا المركز.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن الإقبال على التصويت يبدو تاريخيا في بنسلفانيا، كما وصفته حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فمنذ الدقيقة الأولى من فتح أبواب الاقتراع في الولاية بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن برسالة على رأس الساعة يحث فيها الناخبين للخروج والتصويت.

وأشار إلى أن فتح مراكز الاقتراع في بنسلفانيا يُعد أمرًا كبيرًا ومهمًا نظرًا لأهمية الولاية، التي يبلغ عدد أصواتها في المجمع الانتخابي 19 صوتا، للتتربع على قمة الولايات المتأرجحة من حيث أعداد الأصوات في المجمع الانتخابي بجانب كونها خامس أكبر ولاية من حيث أعداد الأصوات بالمجمع الانتخابي.