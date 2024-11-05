الانتخابات الأمريكية 2024.. تمديد فترة التصويت في مقاطعة بولاية "بنسلفانيا" بسبب عطل برمجي

أعلنت السلطات الانتخابية في ولاية "بنسلفانيا" الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/، تمديد فترة التصويت في مقاطعة "كامبريا"، وذلك بعد أن تسبب عطل برمجي في تعطيل الناخبين خلال عملية المسح التي تجرى لبطاقات الاقتراع الخاصة بهم.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن السلطات الانتخابية بالمقاطعة اتخذت الإجراءات اللازمة لاستدعاء متخصصين في تكنولوجيا المعلومات لمعالجة العطل، مشيرة إلى أنه سيتم قبول جميع بطاقات الاقتراع المكتملة وتأمينها وفرزها من قبل مسئولي الانتخابات.

وقال مسئولو الانتخابات في المقاطعة إن حدوث خلل برمجي لا ينبغي أن يمنع الناخبين من التصويت في مراكز الاقتراع الخاصة بهم، مشيرين إلى أن هناك إجراءات للتعامل مع مثل هذه المواقف.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين في أكثر من نصف الولايات الأمريكية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

جدير بالذكر أن القانون الأمريكي ينص على انعقاد الانتخابات الأمريكية في أول ثلاثاء من شهر نوفمبر.. وفي حال لم يحصل أي مرشح على الحد الأدنى المطلوب للفوز، يجتمع مجلس النواب في شهر يناير لاختيار الفائز في السباق الرئاسي في تصويت طارئ - وهو ما لم يحدث سوى مرة واحدة عام 1824 - بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.

وينص الدستور على أن يكون الرئيس مواطنا مولودا في الولايات المتحدة ويبلغ من العمر 35 عاما على الأقل ومقيما في البلاد لمدة لا تقل عن 14 عاما.. ويحق للمواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما التصويت في الانتخابات.