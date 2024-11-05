محافظ القاهرة يشهد افتتاح الجناح الفرنسي بالمنتدى الحضري العالمي

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة افتتاح الجناح الفرنسى بالمنتدى الحضرى العالمى بدعوة من السفير الفرنسى بالقاهرة تقديرًا للتعاون المشترك بين محافظة القاهرة والوكالة الفرنسية والاتحاد الأوربي فى التطوير العمرانى وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة الخدمات فى بعض الاماكن غير المخططة كعزبة خيرالله ، والزاوية الحمراء.

ويعد الوفد الفرنسى من أكبر الوفود المشاركة فى المنتدى بعدد ١٣٠ ممثل عن الجهات الرسمية وغير الرسمية، والمؤسسات.

كما التقى محافظ القاهرة على هامش فعاليات المنتدى بعدد من ممثلي الوفود الدولية، ودار الحوار حول تبادل الخبرات في مجال التنمية الحضرية.