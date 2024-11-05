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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات الأمريكية 2024.. التحقيقات الفيدرالي يحذر الناخبين من مقطع فيديو "مفبرك"

هاريس وترامب
هاريس وترامب
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حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، من مقاطع فيديو "مفبركة" تطالب الناخبين بالتصويت عن بعد بسبب تهديدات أمنية في مراكز الاقتراع.

فيما أفادت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية، أنها لا تتابع حاليا أي حوادث كبيرة تؤثر على أمن الانتخابات الرئاسية.

وكانت ذكرت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية، أن 6 ولايات أمريكية على الأقل استعانت بقوات الحرس الوطني لتأمين الانتخابات.

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها في مختلف أنحاء الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم لاختيار الرئيس الجديد لأمريكا بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي جو بايدن.

وكانت مراكز الاقتراع في ولايات مثل نيويورك ونيوجيرسي وماين وفيرجينيا من بين المراكز التي فتحت أبوابها في الساعة السادسة صباحًا مع انطلاق الانتخابات.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في ولاية أوهايو في الساعة 6:30 صباحًا، وتم افتتاح مواقع فيرمونت في الساعة 5 صباحًا.

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