ضبط 43 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط

أطلقت لجنة سلامة الغذاء بمحافظة دمياط حملة مكبرة بالتعاون بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري و إدارة شئون البيئة بمحافظة دمياط و شرطة البيئة والمسطحات، استهدفت منطقة المنيا بمدينة دمياط تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، باستمرار الحملات الرقابية على المطاعم والمجازر للتأكد من جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين للحفاظ على صحتهم وسلامتهم ، وبمتابعة من اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

حيث تم خلال الحملة ضبط مجزر داخل الكتلة السكنية غير مرخص ، وضبط حالات تزوير علامات تجارية لمجزر مرخص لمنتجات بدون علامات تجارية أو تاريخ إنتاج وصلاحية وملصقات وعلامات وأكياس ليست خاصة بالمحل وخاصة بمجزر مرخص ، علاوة على وجود ماكينة لطباعة التواريخ على المنتجات ودفاتر لفواتير لمجازر مرخصة ، حيث تم مصادرة ٤٣ كجم دواجن لحين إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وخلال المتابعة على الأسواق، تم تحرير 940 محضرًا لوجود مخالفات تتعلق بالعمل دون شهادة صحية، وحالات غش تجاري وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر، وأيضًا بيع لحوم مكشوفة، والعمل بدون ترخيص وسجل تجاري.

كما تم سحب عينات مواد غذائية وغير غذائية، وعينات من القمح والدقيق والنخالة، وذلك بإجمالي ٨٨ عينة للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.

وفيما يخص متابعة حركة السلع بالأسواق، فقد تم تحرير 496 محضرًا لوجود مخالفات تتعلق بالغش التجاري، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الاعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية ، هذا وقد تم سحب عدد 18 عينة من القمح والدقيق والنخالة المعدين للطحن و بالاضافة الى سحب 17 عينة غذائية وغير غذائية للتأكد من مطابقتهم للاشتراطات الصحية.

وقد وجه محافظ دمياط باستكمال الجهود المبذولة واستمرار الحملات وتشديد الرقابة لمتابعة الالتزام بالمواصفات المقررة ومدى الالتزام بالصلاحيات والاسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقية .