الانتخابات الأمريكية 2024.. توقيف موظف بتهمة التهديد بتفجير مركز اقتراع

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توقيف عامل في أحد مراكز التصويت المبكر بولاية جورجيا، بعد تهديده بتفجير المركز عبر رسالة زائفة كتبها باسم ناخب تشاجر معه.

ووفقًا لبيان الوزارة، تم القبض على نيكولاس ويمبيش، البالغ من العمر 25 عامًا، بعد أن أرسل رسالة إلى مشرف الانتخابات في مقاطعة جونز تتضمن تهديدات خطيرة ضد موظفي مركز الاقتراع.

وذكرت الوزارة أن الحادث بدأ في منتصف أكتوبر الماضي عندما دخل ويمبيش في مشادة مع ناخب.

بعدها بفترة قصيرة، أرسل رسالة مزيفة باسم الناخب إلى رئيس المركز، تحتوي على تهديدات للموظفين، بما في ذلك تحذيرات بضرورة "النظر خلف أكتافهم" وتهديدات بالعنف ضد النساء. كما اختتم الرسالة بتحذير مكتوب بخط اليد حول وجود قنبلة مزروعة في المركز.

ويمثل ويمبيش الآن أمام القضاء بتهم تشمل إرسال تهديد بوجود قنبلة عبر البريد، ونقل معلومات كاذبة، والإدلاء ببيانات مضللة لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عامًا.

يأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة انتخابات رئاسية متقاربة بين نائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي، والرئيس السابق، دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري.