تعليم القاهرة تعلن نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب

أعلنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الثلاثاء، نتيجة تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المديرية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2025/2024 وموضوعه المحوري "الإتحادات الطلابية - وبناء شخصية المتعلم"
وتمت بحضور الدكتورة همت أبو كيلة وكيل المديرية، وإشراف ابتسام إمام موجه عام التربية الإجتماعية وفريق عمل توجيه التربية الإجتماعية.
وأعلنت مدير المديرية نتيجة إنتخابات المكتب التنفيذى للمرحلة الثانوية :
فوز الطالب عبد الرحمن أحمد
( إدارة شرق مدينة نصر التعليمية)
أمين اتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة .
فوز الطالبة جومانة وليد
( إدارة الخليفة التعليمية)
الأمين المساعد لاتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
فوز الطالب محمد سامح
(إدارة المعصرة - مقرراً للجنة العلمية).
فوز الطالبة هناء صلاح
(إدارة الشرابية - مقرراً للجنة الدينية والثقافية)
فوز الطالب إبراهيم سامح
(إدارة الزاوية -مقرراً للجنة الرياضية والكشفية) .
فوز الطالبة هلا أحمد
( إدارة دار السلام - مقرراً للجنة الفنية )
فوز الطالب حازم وائل
(إدارة الساحل - مقرراً للجنة الاجتماعية) .