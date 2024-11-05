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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الخميس.. الثقافة تحتفي بعيد الكاريكاتير المصري الرابع بمتحف محمود مختار

معرض الكاريكاتير
معرض الكاريكاتير
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تحتفي وزارة الثقافة بعيد الكاريكاتير المصري الرابع من خلال المعرض الفني الذي يفتتحه الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والسفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، وذلك يوم الخميس 7 نوفمبر الجاري، في تمام السادسة مساء، بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين وأعضاء الجمعية المصرية للكاريكاتير ومحبي فن الكاريكاتير، والمعرض تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية ويستمر حتى 16 نوفمبر 2024.
يأتي ذلك في رحاب متحف محمود مختار بقاعتي نهضة مصر وإيزيس، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وقال الفنان مصطفى الشيخ .. يحتفي معرض عيد الكاريكاتير في نسخته الرابعة بالفنان العبقري مصطفى حسين، فنان الشعب والذي تربع على عرش الكاريكاتير لأكثر من نصف قرن، وترك لنا وللأجيال القادمة إرثا فنيا عظيما سيظل علامة من علامات الفن التشكيلى المصرى والعربى العالمي.
وأشار الفنان هاني عبد الجواد قوميسير المعرض.. أن عيد الكاريكاتير في نسخته الرابعة يضم  أكثر من 100 لوحة كاريكاتيرية، ويشارك به نخبة من رواد فن الكاريكاتير، وعلى رأسهم الفنان عبد المنعم رخا ناظر مدرسة الكاريكاتير المصري، والفنان إيهاب شاكر، ومن بين اللوحات المعروضة أعمال للفنان عبد العزيز تاج الرئيس الفخري للجمعية المصرية للكاريكاتير، حجازي، جمعة فرحات، محمد عفت، حسن المصري، نبيل السمالوطي، أحمد علوي، عمرو فهمي "ضيف شرف المعرض"، أحمد قاعود، فاروق موسى، إبراهيم البريدي، ماهر دانيال، حسن فاروق، أحمد عبد النعيم، نورا مكرم، مصطفى سالم، إلى جانب مجموعة كبيرة من فناني الكاريكاتير المبدعين المعاصرين.
 يشار إلى أن الجمعية المصرية للكاريكاتير اختارت يوم 7 نوفمبر من كل عام ليكون عيدًا للكاريكاتير المصري والذي يوافق ذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المنعم رخا، رائد فن الكاريكاتير المصري، وسوف يكون العيد سنويًّا ليحكي للأجيال الجديدة دور هذا الفن في حياة المصريين.

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