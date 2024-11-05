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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالصور.. شباب طائرة الأهلي 17 سنة يتوجون ببطولة القاهرة

طائرة الأهلى
طائرة الأهلى
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نجح شباب طائرة الأهلي 17 سنة في التتويج ببطولة القاهرة لـ الكرة الطائرة بعد تغلبه على فريق الطيران بعد مباراة قوية بنتيجة 3 / 0 على ملعب المقاولين العرب. 

استطاع الفريق أن يقدم موسما قويا ومميزا بلا هزائم بقيادة المدير الفني للفريق الكابتن خالد إبراهيم ، واشراف الكابتن وائل العايدي مسئول قطاع الناشئين، والكابتن حمدي الصافي المدير الفني لقطاع الناشئين، والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي الذي وفر كافة الإمكانيات التي ساهمت في بناء فريق قوي يليق باسم النادي الأهلي.

يضم الفريق عناصر مميزة من اللاعبين تمثل نواة للمنتخب الوطني للكرة الطائرة ومستقبل اللعبة في النادي الأهلي ويستعد الفريق حاليا لخوض منافسات بطولة الجمهورية ممثلا عن منطقة القاهرة.

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التتويج ببطولة القاهرة الكرة الطائرة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي حمدي الصافي خالد العوضي مدير النشاط الرياضي قطاع الناشئين كرة الطائرة