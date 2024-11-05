الانتخابات الأمريكية 2024.. مراكز الاقتراع تشهد إقبالًا كثيفًا في ويسكونسن رغم الأجواء الممطرة

ذكر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" ممدوح أبو الغنم من ولاية ويسكونسن أن الناخبين الأمريكيين بدأوا بالتوافد منذ ساعات الصباح الباكر إلى مراكز الاقتراع، حيث اصطف العشرات أمام المراكز تحت الأمطار منتظرين دورهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن المسؤولين عن المركز الانتخابي الرئيسي في الولاية نظموا عملية الدخول، ما أسهم في تسهيل حركة الناخبين وتجنب الازدحام داخل المراكز.

وأشار أبو الغنم إلى أن الولاية شهدت إقبالًا كبيرًا خاصة في الساعات الأولى من اليوم، حيث يحرص العديد من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم قبل بدء دوام العمل، نظرًا لأن يوم الانتخابات ليس يوم عطلة رسمية.

وأوضح أن ما يقارب مليوني ناخب في الولاية لم يصوتوا بعد، ويحق لهم التصويت طالما بلغوا سن 18 عامًا وتنطبق عليهم الشروط المطلوبة، مع ضرورة التسجيل المسبق للتصويت.

وتشهد الانتخابات اختيار الرئيس الأمريكي السابع والأربعين، إذ يتنافس الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب في جميع الولايات، باستثناء أيداهو ونبراسكا.

وفيما يخص أعداد الناخبين المؤهلين، يبلغ عددهم في الولايات المتحدة نحو 240 مليون مواطن، لكن المسجلين منهم حوالي 160 مليونًا فقط.

ويسمح لنصف الولايات بالتسجيل في يوم الانتخابات نفسه، بينما تمنح ولاية داكوتا الشمالية حق التصويت مباشرة دون الحاجة إلى التسجيل المسبق.

وقد صوت بالفعل ما يزيد على 80 مليون شخص عبر البريد أو في التصويت المبكر.

وتنتشر الولايات المتحدة عبر ست مناطق زمنية، وبحسب توقيت الساحل الشرقي، يبدأ التصويت من الساعة الخامسة صباحًا يوم الثلاثاء ويستمر حتى الساعة الواحدة صباح الأربعاء.

إلى جانب انتخاب الرئيس، يدلي الناخبون بأصواتهم لاختيار 34 عضوًا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، إضافةً إلى أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435.

كما تجري انتخابات لاختيار حكام في 11 ولاية ومنطقتين، تشمل بورتوريكو وساموا الأمريكية.