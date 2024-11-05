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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمن السيبراني الأمريكي يكشف حقيقة وجود معوقات في الانتخابات

انتخابات أمريكا
انتخابات أمريكا
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أفادت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية، أنها لا تتابع حاليا أي حوادث كبيرة تؤثر في أمن الانتخابات الرئاسية.

وذكرت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية، في وقت سابق أن 6 ولايات أمريكية على الأقل استعانت بقوات الحرس الوطني لتأمين الانتخابات.
 وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها في مختلف أنحاء الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم لاختيار الرئيس الجديد لأمريكا بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي جو بايدن.

وكانت مراكز الاقتراع في ولايات مثل نيويورك ونيوجيرسي وماين وفيرجينيا من بين المراكز التي فتحت أبوابها في الساعة السادسة صباحًا مع انطلاق الانتخابات.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في ولاية أوهايو في الساعة 6:30 صباحًا، وتم افتتاح مواقع فيرمونت في الساعة 5 صباحًا.

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