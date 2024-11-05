محافظ الدقهلية يطمئن على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بطلخا

قام اللواء طارق محافظ الدقهلية بجولة ميدانية بمدينة طلخا تفقد خلالها أحوال المدينة والتقى بالمواطنين ورافقه خلالها المحاسب سيد النخيلي رئيس المدينة ونواب رئيس المدينة.



وقد اطمأن محافظ الدقهلية، على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، مشيرا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها أجهزة المحافظة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بنطاق المحافظة، وهناك تكليفات محددة لرؤساء الوحدات المحلية، ورؤساء قطاعات الخدمات والمرافق بسرعة التعامل الفوري مع مشكلات ومطالب المواطنين.



وخلال الجولة استمع "مرزوق" إلى مطالب ومشكلات المواطنين ووعد بالعمل علي حلها من خلال الأجهزة التنفيذية المختصة وفي ذات السياق وجه اللواء"مرزوق"لرئيس مركز ومدينة طلخا بتكثيف الجهود لرفع القمامة بشوارع المدينة، وكذا رفع كافة الاشغالات بشوارع المدينة لتحسين الصورة البصرية لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.