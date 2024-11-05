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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ الدقهلية يستكمل أعمال لجنة تقييم رؤساء القرى

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
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عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماعا لاستكمال اعمال لجنة تقييم رؤساء القري القائمين بالعمل حاليا وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

وقد ضمت اللجنة في عضويتها فكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والادارية بالديوان العام و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة و امال بحيري مدير مديرية التنظيم والادارة بالدقهلية والدكتوره امل السعيد مدير عام الموارد البشرية.
ومن جانبها اوضحت الدكتوره امل السعيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة عضو اللجنة انه تم اليوم تقييم عدد 31 من رؤساء القري القائمين بالعمل حاليا.

والجدير بالذكر ان المقابلات واعمال التقييم قد أجريت بكل الشفافية حرصا علي تكافئ الفرص لاختيار أكفأ وافضل العناصر لاستمرارها في العمل واستبعاد المقصرين وتعيين بدلا منهم وذلك فقا للاسس والقواعد والشروط التي تتطلبها الوظيفة تنفيذا للقانون،وكانت اللجنة حريصة علي ان يتم تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى اعمال التقييم وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الدقهلية.

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الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية الدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية