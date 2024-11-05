هاريس تدعو الناخبين للمشاركة قبيل إغلاق صناديق الاقتراع

دعت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، المواطنين في الولايات المتحدة إلى التوجه للتصويت قبيل إغلاق صناديق الاقتراع.

وفي تغريدة نشرتها عبر منصة "إكس"، شددت هاريس على أهمية المشاركة في هذه اللحظات الحاسمة، قائلة: "الفرصة الآن أمامكم لتغيير مسار الانتخابات".

في وقت سابق، صرّحت هاريس بأن هذه الانتخابات قد تكون من أكثر السباقات الرئاسية تقاربًا في النتائج عبر التاريخ، مما يجعل كل صوت ذا أهمية قصوى لتحقيق الفوز.

وفي آخر تجمع جماهيري لها قبل ساعات من فتح مراكز التصويت، أكدت أن الشعب الأمريكي لديه فرصة استثنائية لإنهاء عقد من السياسات التي اعتبرتها قائمة على التخويف والانقسام، في إشارة ضمنية لمنافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وأوضحت هاريس لجمهورها أن لديها خططًا طموحة ستعمل على تنفيذها، مؤكدة أن هذه الانتخابات حاسمة لمستقبل الشعب الأمريكي، وأنها عازمة على تنفيذ أجندتها دون أي عوائق.