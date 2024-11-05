محافظ الدقهلية يشهد استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك "إطعام الطعام"

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك "إطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة والمقدمة تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف وسيتم توزيعها تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالدقهلية والدكتور إيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية.

وأشار " المحافظ " إلى أن إجمالي ما تم وصوله حتى اليوم من وزارة الأوقاف من صكوك إطعام الطعام بلغ 81 طنا لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية .

وأكد اللواء "مرزوق" على أنه سيتم إيصال لحوم صكوك إطعام الطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم مؤكداً أن هناك متابعة مستمرة لضمان وصولها إليهم .

وثمن "محافظ الدقهلية" جهود وزارة الأوقاف والتضامن الإجتماعي من خلال توزيع لحوم صكوك إطعام الطعام وسلة المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية .

الجدير بالذكر أن ذلك يأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، و الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن .

IMG-20241105-WA0004

IMG-20241105-WA0005

IMG-20241105-WA0002

IMG-20241105-WA0003

IMG-20241105-WA0000