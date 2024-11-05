اتحاد الكرة: دعم لاعبات الفرق المنسحبة على رأس أولويتنا

أكدت الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، أن من أهم الملفات على طاولة الاتحاد فيما يخص الكرة النسائية هو دعم اللاعبات الذين يلعبون في الاندية التي انسحبت من بطولة دوري الممتاز للكرة النسائية.

وأكدت الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هناك عدة نوادي انسحبت من بطولة الدوري الممتاز ابرزهم كانت فريق دلفي الدرجة الأولى، والذي تم توقيع عقوبة مالية عليه وكذلك عقوبات وفقا للائحة، إلا وأن حاليا نسعى لتسكين جميع اللاعبات وخاصة بعد غلق باب القيد الصيفي أمام أندية الدوري الممتاز.

وأشارت المشرفة على الكرة النسائية، إلى أن هذا الملف لا يخص فقط النوادي المنسحبة بل والنوادي المتعثرة في التسجيل أو عدم اكتمال اللوائح وغيرها، مما تسبب ذلك في غلق باب القيد امام اللاعبات وعدم تسجيلهم.

وأضافت أن كل نادي من هذه الاندية منوط بعمل قائمة بأسماء اللاعبات، وسيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ قرارات حاسمة بشأن هذا الملف حفاظا على اللاعبات ومجهوداتهم وفي أطار دعم ملف الكرة النسائية في مصر.

واستكملت: "تكاتف منظومة الكرة النسائية هو الهدف الأسمى لإنجاح مشروع يتم بناؤه منذ ٣ سنوات وأن ما تم إنجازه في مدة بسيطة لم يحدث في الكرة النسائية منذ ربع قرن".

وكان قد قرر الاتحاد المصري لكرم القدم توقيع عقوبة مالية قدرها عشرون ألف جنيه على نادي دلفي بعد اعتذاره عن استكمال دوري القسم الأول للكرة النسائية، وتطبيق لائحة شئون اللاعبين في هذا الشأن بان الفريق المنسحب يحرم من المشاركة لمدة موسم واحد قادم مع بدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقات التي ينظمها الاتحاد للفريق الأول، وذلك بعد اعتذاره بشكل رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم لعدم استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز للسيدات.