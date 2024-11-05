الانتخابات الأمريكية 2024.. محلل سياسي: ترامب لن يكون قادرًا على ترحيل المهاجرين

قال جورج لاندريث، المحلل السياسي بالحزب الجمهوري، إن الهجرة غير الشرعية مشكلة كبيرة تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية، وتطرق دونالد ترامب إلى هذه المشكلة في حملته الانتخابية يضيف إلى رصيده، لا سيما وأنه الوحيد الذي نادى إلى التعامل مع هذه المشكلة بحزم، مشيراً إلى أن التضخم في عدد المهاجرين زاد في فترة جو بايدن.

وأضاف «لاندريث» خلال لقاء مع الإعلامية جيهان منصور في قناة «القاهرة الإخبارية» أن ترامب لن يستطيع فعل ما تحدث عنه بالضبط بشأن ترحيل المهاجرين، إلا أنه سوف يعمل على حل هذه القضية، وتأمين الحدود وهو الأمر الهام للغاية.

وأشار جورد لاندريث المحلل السياسي بالحزب الجمهوري، إلى أن قضية الهجرة وتأمين الحدود إحدى القضايا الرئيسة للتصويت، وقد تكون إحدى القضايا التي قد تشجع الشعب الأمريكي على التصويت، لا سيما وأن الكثيرين في الولايات المتحدة يعانون من تلك المشكلة.