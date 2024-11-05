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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في الحفل الافتتاحي للمنتدى الحضري العالمي

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شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحفل الافتتاحي للنسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، الذي يعقد في مصر تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.

وشهدت فعاليات افتتاح المنتدي الحضري العالمي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من رؤساء الدول وفود أممية ودولية رفعية المستوى، عرض فيلم تسجيلي عن جهود التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية.

وكانت قد انطلقت أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".
 

المنتدى الحضري العالمي الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين