الانتخابات الأمريكية 2024.. محلل إستراتيجي: خطة ترامب للفوز بالرئاسة تقوم على المبالغة الكبيرة

قال كريس لاباتينا، المحلل بالحزب الديمقراطي، إن الخطاب بين كل من المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي كامالا هاريس يتحدث عن الشيوعية وأمور مثل الرأسمالية، وهي أمور لا يؤمن بها الشعب الأمريكي.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية جيهان منصور، على قناة القاهرة الإخبارية، أن كلًا من المرشحين يريد أن يثبت أنه يتبنى سياسات مختلفة عن الحزب الآخر، وبعض الجمهوريين انتقدوا ترامب لأنهم يرون أنه ديمقراطي للغاية.

وأشار إلى أن أحد الجمهوريين قال إن ترامب لا يؤمن بالديمقراطية، وذكر العديد من الأمثلة التي يبرهن بها على ذلك، وهذا حدث في الحملة الانتخابية وهذا هو جزء من الحملة، هو المبالغة الكبيرة، وأعتقد أن الأمر مختلف في هذه الانتخابات عن سابقتها، وترامب بالغ في بعض الأمور التي ذكرها، وتختلف مع الدستور، الذي يحدد كيف يكون القادة ورد الفعل، والمثال لهذا أن ترامب لم يعترف حتى الآن أنه خسر الانتخابات.