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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات الأمريكية 2024.. 6 ولايات تستعين بالحرس الوطني لأعمال التأمين

انتخابات أمريكية
انتخابات أمريكية
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ذكرت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن 6 ولايات أمريكية على الأقل استعانت بقوات الحرس الوطني لتأمين الانتخابات.

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها في مختلف أنحاء الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يدلي الناخبونبأصواتهم لاختيار الرئيس الجديد لأمريكا بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي جو بايدن.

وكانت مراكز الاقتراع في ولايات مثل نيويورك ونيوجيرسي وماين وفيرجينيا من بين المراكز التي فتحت أبوابها في الساعةالسادسة صباحًا مع انطلاق الانتخابات.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في ولاية أوهايو في الساعة 6:30 صباحًا، وتم افتتاح مواقع فيرمونت في الساعة 5 صباحًا.

الساحل الشرقي المتحدة الأمريكية انطلاق الانتخابات قوات الحرس الوطني تأمين الانتخابات