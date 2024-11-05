الانتخابات الأمريكية 2024.. 6 ولايات تستعين بالحرس الوطني لأعمال التأمين

ذكرت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن 6 ولايات أمريكية على الأقل استعانت بقوات الحرس الوطني لتأمين الانتخابات.

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها في مختلف أنحاء الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يدلي الناخبونبأصواتهم لاختيار الرئيس الجديد لأمريكا بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي جو بايدن.

وكانت مراكز الاقتراع في ولايات مثل نيويورك ونيوجيرسي وماين وفيرجينيا من بين المراكز التي فتحت أبوابها في الساعةالسادسة صباحًا مع انطلاق الانتخابات.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في ولاية أوهايو في الساعة 6:30 صباحًا، وتم افتتاح مواقع فيرمونت في الساعة 5 صباحًا.