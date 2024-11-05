طلب إحاطة بسبب مطالبة المدرسين ممن لهم ترقيات بعمل تحليل مخدرات

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم ووزير الصحة عن مطالبة المدرسين الذين لهم ترقيات بعمل تحليل مخدرات ضمن أوراق ترقيتهم.

وأوضحت السعيد أن هذا التحليل يجرى بالمستشفيات الحكومية وقيمته ٥٠٠ جنيه مما يسبب معاناة إضافية للمعلم الذي لا يتناسب راتبه مع هذا الارتفاع في سعر رسوم التحليل، وطالبت النائبة بمراعاة ذلك وعمل التحليل بالمستشفيات الحكومية مجانًا أو بمقابل رمزي.

وأكدت السعيد أن الموظفين بالتربية والتعليم يعانون من ارتفاع رسوم التحليل في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة.