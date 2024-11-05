الانتخابات الأمريكية 2024.. محلل استراتيجي بالحزب الديمقراطي: ترامب يسعى لتغيير صورة واشنطن

قال كريس لاباتينا، المحلل بالحزب الديمقراطي، إن اليوم مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وما نراه الآن هو عصر التغيير، وترامب يريد أن يغير ما عليه واشنطن، ويريد أن يغير ما حدث أثناء ولاية بايدن، بينما هاريس امرأة ليست بيضاء ومن فئة عمرية أصغر من بايدن وترامب الذي كان يبدو بايدن كبيرا للغاية.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية جيهان منصور، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه عندما نقارب ما بين ترامب وهاريس نجد أنها تمثل تغيير في الجيل والسياسات، لذا فهو جزء هام مما يحدث الآن بجوار السياسات، وترامب يسعى لتغيير صورة واشنطن.. لكن هناك مخاوف من توليه الرئاسة.