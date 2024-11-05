رئيس مدينة مطاي يتابع استمرار حملات النظافة اليومية بالأحياء

تابع تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة مطاي، استمرار حملات النظافة اليومية بالأحياء، تحت إشراف فضل الجبالي وهشام حسانين نائبي رئيس المركز، وأعمال رفع القمامة من نقط تجميعها بالمدينة بحى شرق المدينة، ومنطقة شرق المحطة وأمام وخلف مدرسة التجريبية ومنطقة كوبري الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات أرض الروبة.

كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال المدينه بشارع التجارة وشارع المدينة وشارع المدارس وشارع الثورة.

كما تم رفع المخلفات من اماكن تجميعها بحى جنوب المدينة منطقة جامع الزاوية والعمراني وشارع الثورة، وخلف المطرانية، وأمام مدرسة الشعراوي.

ويستمر حي غرب في رفع المخلفات من اماكن تجميعها ومن طريق ٢٤٢ وشارع الحمام، وشارع الرباط والطريق الدائري في نطاق حي غرب.

وكان رئيس المركز، قد وجه النواب ورؤساء القرى والاحياء، خلال الاجتماع التنفيذي، بالاهتمام بملف رفع المخلفات من اماكن تجميعها اولا بأول.

وأكد تاج جلال ابو سداح رئيس المركز، على المتابعه المستمرة لرفع المخلفات من اماكن تجميعها اولا بأول ورفعها الي المقلب الرئيسي

جاء ذلك حفاظاً على صحة المواطنين و للحد من انتشار الأمراض وتنفيذا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.