استمرار رفع المخلفات الناتجة عن أعمال تطهير ترعة سري باشا في مطاي

تابع تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة مطاي، استمرار أعمال رفع مخلفات تطهير ترعة سري باشا في نطاق قريه حلوه ولليوم الثاني على التوالي.

قامت الوحدة المحلية لمجلس قروي حلوه برفع وإزالة المخلفات والحشائش الناتجة من أعمال تطهير ترعة سري باشا، ونقلها إلى الأماكن المخصصة، وذلك خلال حملة برئاسة سعيد أبو زيد رئيس الوحدة المحلية بقرية حلوة، وبالتنسيق مع إدارة الري باستخدام معدات الوحدة المحلية.

وجاء ذلك حفاظاً على نظافة البيئة وعدم انتشار الأمراض وضمان وصول المياه لنهايات الترع واستجابة لمطالب المواطنين.

وأضاف تاج جلال ابوسداح رئيس المركز، أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة لتقديم خدمة لأهالي ومواطني قرى المركز وتحقيق أقصى استفادة من مياه الري حفاظاً على الرقعة الزراعية.