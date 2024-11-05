سفير عُمان بالقاهرة: تجربة مصر في الإسكان ملهمة ونسعى لتطبيقها في السلطنة

أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن تجربة مصر في الإسكان والتعمير تُعتبر ملهمة بفضل نجاحها في التخطيط وبراعة التصميم والتنفيذ.

جاء ذلك في تصريح له على هامش المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، حيث أشار الرحبي إلى نضج التجربة المصرية في مجال التعمير، لافتًا إلى أن شركات التطوير العقاري في مصر أصبحت رائدة بفضل الخبرات التي اكتسبتها من تنفيذ مشروعات ضخمة مثل المدن الجديدة، مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية.

وأوضح السفير الرحبي رغبة سلطنة عُمان في نقل هذه التجربة إلى بلاده، خاصة في ظل توجه السلطنة لتشييد مدن جديدة، منها مدينة السلطان هيثم، والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد البيئية.

وأشار إلى أن مشاركة سلطنة عُمان في المنتدى تأتي بهدف تبادل الخبرات مع الدول الأخرى والاطلاع على التجارب العمرانية الناجحة. وأكد أن تنظيم مصر للمنتدى يُعد إضافة مهمة لرصيدها الحضاري، حيث ستكون أول دولة أفريقية تستضيف هذا الحدث منذ دورته الافتتاحية في نيروبي.

وأعرب الرحبي عن ثقته في نجاح النسخة الحالية من المنتدى، معربًا عن أهمية توجيه السياسات الدولية نحو بناء مدن أكثر استدامة وشمولية. كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في عُمان، والتي تسعى لتحقيق أهداف التنمية العمرانية المتوافقة مع رؤية عمان 2040، مؤكداً أهمية إنشاء مدن مستدامة تعزز من جودة الحياة.