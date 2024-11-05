الانتخابات الأمريكية 2024.. 15 صوتًا نصيب ولاية ميشيجان في المجمع الانتخابي

قال ياسر نورالدين، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من ولاية ميشيجان، إن ولاية ميشيجان تحظى في المجمع الانتخابي بعدد 15 صوتًا، لافتًا إلى أن السلطات أكدت أن الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر بلغ عددهم قرابة 3 ملايين و200 ألف ناخب، منهم مليون و200 ألف ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، والمليونين الآخرين صوتوا عن طريق البريد.

وأضاف نورالدين، خلال رسالة على الهواء، أن ولاية ميشيجان تهتم مثل باقي الولايات بوضعية الاقتصاد، ولكن هناك جبهتين أساسيتين في مسألة التصويت يخصون العرب المسلمين وغير المسلمين، وكذلك الأمريكيين، لافتًا إلى أن الجبهة الأولى هي العربية، والجهة الثانية هي النقابات العمالية.

وأشار إلى أن ولاية ميشيجان هي قلعة صناعة السيارات في الولايات المتحدة، وكان هناك منذ 10 سنوات انخفاض لهذه الصناعة وتعثر كبير بها، إضافة إلى خروج عدد كبير من مصانع السيارات عن عملها، مؤكدًا أن هذه الأوضاع في ميشيجان جعلت ترامب يعِد الولاية بأنه سيفتح هذه المصانع ومساندتها.