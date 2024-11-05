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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزير الشئون النيابية: القيادة السياسية معنية بتحويل مصر إلى مركز لوجستي

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
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قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان من اللجان الهامة، حيث تتولى مهام وزارة من أكثر الوزارات مسئولية وتساهم في البنية التحتية، مؤكدا أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل الى يواجهها قطاع النقل البحري. 

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، أن القيادة السياسية معنيه بتحويل مصر الي مركز لوجستي مهم ،ولابد ان نكون قادرين على المنافسة البحرية وبالتالي لابد ان يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحري ، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجاري بحري ، حتي نستطيع الوصول للتنمية المستدامة.

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون القانون يعيد تنظيم  إكتساب السفن الجنسية المصرية وبرنامج  الحكومة يعتمد على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ولهذا تم الاهتمام بالموانئ والتجارة البحرية طبقا لوجهات القيادة السياسية.

وفي ختام كلمته أكد المستشار محمود فوزي أن وزارة الشئون النيابية والتواصل السياسي تعبر عن العلاقة التكاملية بين الحكومة ومجلس النواب. 

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