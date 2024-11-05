"نبذ العنف والتطرف" ندوة توعوية بجامعة المنوفية ضمن مبادرة "بداية"

نظمت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بالتعاون مع المنطقة الأزهرية بالمنوفية ندوة توعوية تثقيفية بعنوان" نبذ العنف والتطرف وأداب استخدام شبكات التواصل الإجتماعي " ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"بحضور وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بهدف تعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية ونشر السلام ونبذ العنف في المجتمع، وبحضور عدد كبير من طلاب كليات الجامعة.

أكد الدكتور أحمد القاصد على حرص الجامعة علي نشر القيم الأخلاقية ونبذ العنف وتعزيز الانتماء لدى شباب الجامعة والمجتمع وذلك استمراراً لتحقيق أهداف المبادرات التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن الشباب أصبح أحد أهم آليات التغيير ، وأحد أهم سواعد تحقيق التنمية المستدامة ، وهم الأساس الذى يبنى عليه التقدم فى شتى المجالات النوعية ، وهم الشريحة الفاعلة فى المجتمع ، مشيرا إلي أهمية رعاية الشباب داخل الأسرة والجامعة وضرورة تنمية قدرات الشباب وتمکينهم من فرص الحياة العادلة ، وتوفير سبل المعيشة التى تساعدهم على تحسين نوعية الحياة لديهم وتصحيح الأفكار المغلوطة وتعرفهم بمفاهيم الاديان الصحيحة وتعزيز قيم الانتماء للوطن .

وأشار الدكتور صبحي شرف الى اهمية اعادة بناء الاخلاق، وحماية الشخصية المصرية من الانجراف نحو فقدان الهوية وانقلابة القيم في ظل العولمة واستهداف العالم الخارجي لتغيير الشخصية المصرية وضرورة التعاون وجمع كل الجهود حول رؤية واحدة، وتحديد الأهداف وتحقيقها في اطار زمني محدد للوصل الي الأهداف المنشودة في تحقيق السلام المجتمعي والحياة الكريمة لكل مواطن.

تناولت الندوة العديد من المحاور منها نبذ العنف والتطرف لدى الشباب وعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وآداب استخدام شبكات التواصل الإجتماعي وتبنى العلم.

تحدث في الندوة كل من الدكتور محمود الهوارى الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية ، والشيخ حسن درویش رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الازهرية الاعلام بالمنوفية، والشيخ صبحي زايد مدير عام منطقة الدعوة للاعلام الديني بالمنوفية، والدكتور جمال حماد استاذ علم الإجتماع بكلية الآداب، والدكتورة جيهان سويدان أستاذ العلوم التربوية والنفسية ومدير وحدة الاستشارات الأسرية والنفسية بكلية الإقتصاد جامعة المنوفية،وبحضور عدد كبير من مشايخ الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب وطالبات الجامعة.