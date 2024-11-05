تعليم الكبار: دورات لتعليم لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الإعاقة

استقبل الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، اليوم الثلاثاء، الدكتورة ميرفت السمان استشاري شئون الإعاقة -استشاري اليونسكو لمدن التعلم.

أكد “عبد الواحد”، أن القيادة السياسية تولي إهتماما كبيرا بملف ذوي الإعاقة اعترافا منها بحقوقهم، وبناء على تعليمات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الهيئة تضع على رأس أولوياتها دعم ملف ذوي الإعاقة من خلال تقديم كل سبل الدعم اللازم لتحسين وضعهم والاندماج في المجتمع وتحقيق طموحاتهم، اعترافا بحقوقهم التي تكفلها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم الاتفاق على التواصل مع منظمة اليونسكو؛ لعقد دورات تعليم لغة الإشارة للمدرسين التابعين للهيئة وعقد دورات على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة كل إعاقة على حدة، مع إقامة ورش عمل بمشاركة الجهات الشريكة من الجامعات المصرية، والمجتمع المدني، والوزارات المعنية؛لاصدار مناهج وامتحانات متعددة خاصة بذوي الإعاقة.