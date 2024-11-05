انتشال جثة طالب غرق في الرياح البحيري بمنشأة القناطر

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة جثة طالب في عقده الثاني لقي مصرعه غرقا عقب اختلال توازنه وسقوطه من أعلي كوبري في الرياح البحيري بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالب في الرياح البحيري بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وجري انتشال الجثة، وبعمل التحريات تبين أن الطالب المتوفي اختل توازنه أثناء وقوفه أعلي الكوبري وسقط في الرياح البحيري، ولم يتمكن من الخروج لعدم اجادته السباحة، جري نقل الجثمان الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.