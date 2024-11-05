غنيم: إقبال "إيجابي" على الجناح المصري ببورصة لندن السياحية

أكد علي غنيم رئيس مجلس إدارة غرفة السلع والعاديات السياحية، وعضو اتحاد الغرف السياحية، أن الجناح المصري المشارك في معرض بورصة لندن السياحية اليوم، شهد إقبالا متوسطا، ولكنه إيجابي للغاية بالنظر للأحداث الجارية على الحدود الشرقية لمصر، والتي تؤثر كثيرا على صانع القرار السياحي بالخارج، ومن المنتظر زيادة الإقبال خلال الساعات المقبلة، حيث تستمر فعاليات المعرض على مدار الثلاثة أيام المقبلة.

وأشاد غنيم في تصريحات خاصة للبوابة نيوز: يحرص شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على التواجد اليوم وافتتاح الجناح المصري المشارك بالبورصة ما اضفى أهمية خاصة للجناح ولاقى اهتماما كبيرا من الدول المشاركة علاوة على أهمية اللقاءات الثنائية مع شركاء المهنة الدوليين، والتي سيعقدها الوزير، وكذا اللقاءات الإعلامية التي يتناول أحدث المشروعات والمنتجعات السياحية في مصر كما يؤكد على أمن المقصد المصري واستقراره رغم الظروف المحيطة.

وأكد غنيم على أهمية مراعاة مكانة مصر السياحية المرموقة والتاريخية عند ابرام اية اتفاقيات على هامش المعرض، لدعم جهود الدولة في مكافحة ظاهرة حرق الأسعار التي تسيء للمقصد السياحي المصري، مطالبا بتفعيل الدور الرقابي لوزارة السياحة في مواجهة هذه الظاهرة، بما يحفظ مكانة مصر ويدفع حصيلة أرباح السياحة وينعش الاقتصاد الوطني في هذا الوقت الحرج.

الجدير بالذكر ان هيئة تنشيط السياحة شاركت في فعاليات هذا المعرض بجناح مساحته 800 متر مربع، يضم 80 مشاركا من بينهم 38 شركة سياحة و38 فندقا، بالإضافة إلى شركتي طيران وهما: شركة Air Cairo وشركة Nesma، إلى جانب مشاركة محافظة البحر الأحمر وجمعية الحفاظ على السياحة الثقافية. ويحظى المعرض بحضور كبرى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، وهو ما يجعل منه منصة رئيسية لالتقاء متخذي القرار في مجال السياحة والسفر، وعدد كبير من المهنيين والمتخصصين حول العالم.