"اتحرمنا من اللعب ".. لاعبات دلفي يطالبن اتحاد الكرة بفتح باب القيد

قالت اللاعبة فرح حسن، لاعبة كرة القدم المنضمة حديثا لنادي وادي دجلة، إنه تم غلق باب القيد الصيفي أمام لاعبات نادي دلفي “ناديها القديم”، بسبب انسحاب النادي من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

واستنكرت فرح حسن، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، غلق باب القيد امام اللاعبات مما يمنعهن ذلك من المشاركة واللعب في الدوري، قائلة "أنا كنت من لاعبات نادي دلفي ورغم انتقالي لنادي وادي دجلة لكني مش عارفة أنا وكل زميلاتي نستكمل قيدنا في الاتحاد بسبب انسحاب النادي، ودا سبب ظلم لينا".

وطالبت لاعبة وادي دجلة، اتحاد الكرة بفتح باب القيد لفترة استثنائية للاعبات دلفي.

واستكملت حسن، "انا واللاعبات معندناش مساحة للانتظار لشهر يناير عشان فتح باب القيد مرة أخرى".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر توقيع عقوبة مالية قدرها عشرون ألف جنيه على نادي دلفي بعد اعتذاره عن استكمال دوري القسم الأول للكرة النسائية، وتطبيق لائحة شئون اللاعبين في هذا الشأن بأن الفريق المنسحب يحرم من المشاركة لمدة موسم واحد قادم مع بدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقات التي ينظمها الاتحاد للفريق الأول، وذلك بعد اعتذاره بشكل رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم لعدم استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز للسيدات.