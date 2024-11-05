السبت.. "مصر أصل الفن" قضية للنقاش بصالون نفرتيتي الثقافي

يطرح صالون نفرتيتي الثقافي قضية جديدة للنقاش تخص فلسفة الفن والإبداع، وتهم عشاق الحضارة المصرية القديمة ضمن فعالية تحمل عنوان "مصر أصل الفن"، وذلك يوم السبت 9 نوفمبر في تمام السادسة مساء بمركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لصندوق التنمية الثقافية.

حيث يستضيف عالم الآثار الدكتور فكري حسن أستاذ الآثار والتراث الحضاري ويستعرض فيها دلالات فلسفة الفن عبر التاريخ بمختلف عصوره. ويخص الفن المصري القديم وما يحمله من رؤي فلسفية، وكيف عبر الفنان المصري القديم عن ممارساته الحياتية والدينية التي حملت مفاهيم وأخلاقيات عبر عنها في فنونه المختلفة، كما يكشف عن أصول الفنون الاوروبية التي ترجع لفنون الحضارة المصرية القديمة. كما يقدم رؤية عصرية لتفاصيل الفن المصري القديم الذي يزين جدران المعابد والمقابر ومنها مقابر "بني حسن" بالمنيا على سبيل المثال.

ويذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي تأسس في مايو 2023 ويناقش القضايا المتعلقة بالحضارة المصرية وتراثها الإنساني العظيم من خلال فعاليات شهرية حوارية ومناقشات مع ضيوف متخصصين في مختلف مجالات الثقافة والتراث والإبداع. ويقوم بالإشراف على إعداد الصالون كل من الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى، نيفين العارف، أماني عبد الحميد .